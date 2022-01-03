На Черкащині затримали чоловіка, який зґвалтував неповнолітню

На Черкащині поліцейські затримали чоловіка, який зґвалтував неповнолітню. 4 січня чоловікові обиратимуть запобіжний захід, розповіла Суспільному речниця Нацполіції Зоя Вовк.

За словами речниці, подія сталася у новорічну ніч в одному із сіл Золотоніського району.

"Троє неповнолітніх подруг вийшли до ялинки в центр села, де зустріли місцевого жителя. Чоловік заманив у свою машину одну із дівчат, обіцяв покатати, натомість вивіз за село і зґвалтував. 15-річна дівчина розказала все батькам, які звернулися до поліції", — розповіла Зоя Вовк.

Поліцейські у процесуальному порядку відповідно статті 208 КПК затримали 32-річного чоловіка.

"Під час обшуку за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного, правоохоронці виявили та вилучили чоловічий одяг зі слідами бурого кольору, мікронакладення заднього сидіння із залишками волосся та слідами бурого кольору, можливо крові, й інші речові докази", – додала Зоя Вовк.

За фактом Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області відкрив кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Затриманому повідомили про підозру. 4 січня йому обиратимуть запобіжний захід.

Речниця додала, що чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Триває досудове розслідування.

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