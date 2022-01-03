Неподалік Ротмістрівки на автодорозі Черкаси — Умань автомобіль "ВАЗ" заїхав під тягач з причепом. Трьох людей у важкому стані медики екстренки доправили до лікарні, повідомила Суспільному речниця центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

"Близько 18-ї години диспетчеру повідомили про кількох постраждалих, яких затисло в легковику. На місці події працювало чотири бригади екстренки. У 64-річного водія вантажівки був гіпертензивний криз та гостра стресова реакція. Госпіталізації він не потребував", — розповіла Ірина Назарок.

Втім водія та пасажирів з автомобіля "ВАЗ" у важкому стані медики доправили до Смілянської багатопрофільної лікарні.

"У чоловіка приблизно 35-37-ми років попередньо медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму. Дівчина 18 років перебувала без свідомості у стані коми, у неї попередньо виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом плеча. У чоловіка приблизно 28-ми років попередньо діагностували перелом стегна та відкриту черепно-мозкову травму. Він також перебував у стані коми. Без свідомості його доправили до лікувального закладу", — розповіла речниця.

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