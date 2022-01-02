У ніч з 31 грудня на перше січня на кладовищі села Слобода-Селець Станишівської ОТГ невідомі зруйнували гранітні плити над могилами. Про це 2 січня Суспільному розповів голова Станишівської територіальної громади Юрій Матвійчук.

За його словами, зранку першого січня руйнування на кладовищі помітили люди, які розповіли про це відповідальному за кладовище Володимиру Дикому, а вже той передав інформацію до поліції.

Фото: "Факти Житомира"

Фото: "Факти Житомира"

Хтось поскидав з могил гранітні плити, від чого ті розкололися на частини. Цю інформацію підтвердила Суспільному і речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко. За її словами, поліцейські зафіксували на кладовищі 14 пошкоджених гранітних пам'ятників.

"За фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 297 Кримінального кодексу України", – сказала Алла Ващенко.

Фото: "Факти Житомира"

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber