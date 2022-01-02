У ніч з 31 грудня на перше січня на кладовищі села Слобода-Селець Станишівської ОТГ невідомі зруйнували гранітні плити над могилами. Про це 2 січня Суспільному розповів голова Станишівської територіальної громади Юрій Матвійчук.
За його словами, зранку першого січня руйнування на кладовищі помітили люди, які розповіли про це відповідальному за кладовище Володимиру Дикому, а вже той передав інформацію до поліції.
Хтось поскидав з могил гранітні плити, від чого ті розкололися на частини. Цю інформацію підтвердила Суспільному і речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко. За її словами, поліцейські зафіксували на кладовищі 14 пошкоджених гранітних пам'ятників.
"За фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 297"Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого" Кримінального кодексу України", – сказала Алла Ващенко.
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