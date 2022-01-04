Волонтери з Тернополя передали 3 тонни допомоги військовим

Тернопільські волонтери передали військовим на схід мотоцикл. Такий транспорт замовили бійці. Загалом вдалося зібрати 3 тонни допомоги. Про це розповів Суспільному волонтер Володимир Мосейко.

Чоловік каже, це перший рейс цього року. Передали також пральні машинки, запчастини до військової техніки, маскувальну сітку та продукти.

Фото:Володимир Мосейко Волонтери передали військовим на схід мотоцикл

Крім того, волонтери відвезли побутову техніку, манекени. Павло Кургін передав технічне обладнання, зокрема акумулятори для квадрокоптерів.

Фото:Володимир Мосейко Волонтери передали також пральні машинки

Волонтери зібрали для бійців понад 60 ящиків з продуктами. Про це розповіла волонтерка Марія Ратушняк. Деякі пакунки передали зі шкіл Лановеччини.

Фото:Володимир Мосейко Передали військовим маскувальну сітку

Володимир Мосейко каже, допомогу збирали волонтерські організації з Тернопільщини та Хмельниччини. Вони передали допомогу у донецькому та луганському напрямках.

Нагадаємо, тернопільські волонтери допомагають бійцям з початку російсько-української війни, каже Володимир Мосейко. Торік він був співорганізатором 21 поїздки на схід.

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