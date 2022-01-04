Волонтери з Тернополя передали 3 тонни допомоги військовим

Тернопільські волонтери передали військовим на схід мотоцикл. Такий транспорт замовили бійці. Загалом вдалося зібрати 3 тонни допомоги. Про це розповів Суспільному волонтер Володимир Мосейко.
Чоловік каже, це перший рейс цього року. Передали також пральні машинки, запчастини до військової техніки, маскувальну сітку та продукти.
Крім того, волонтери відвезли побутову техніку, манекени. Павло Кургін передав технічне обладнання, зокрема акумулятори для квадрокоптерів.
Волонтери зібрали для бійців понад 60 ящиків з продуктами. Про це розповіла волонтерка Марія Ратушняк. Деякі пакунки передали зі шкіл Лановеччини.
Володимир Мосейко каже, допомогу збирали волонтерські організації з Тернопільщини та Хмельниччини. Вони передали допомогу у донецькому та луганському напрямках.
Нагадаємо, тернопільські волонтери допомагають бійцям з початку російсько-української війни, каже Володимир Мосейко. Торік він був співорганізатором 21 поїздки на схід.
Що відомо
- Волонтери Тернопільщини везуть військовим на схід автомобіль та допомогу