Згідно з указом № 3/2022, на території Березівського та Одеського районів Одеської області створюється національний природний парк "Куяльницький". До його території включать 10,8 тис. га земель державної та комунальної власності. Про це повідомили на сайті Президента України.

Крім того, за даними пресслужби, відповідно до указу № 6/2022, погодили включення до території ботанічного заказника загальнодержавного значення "Староманзирський" 99 га земель державної власності на території Болградського району Одеської області.

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