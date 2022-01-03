2 січня біля одного з кафе у Корсуні-Шевченківському сталася стрілянина, розповіла Суспільному речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Як з'ясувалося згодом, 44-річний чоловік заборгував місцевому жителю гроші.

"Ситуація сталася опівночі 2 січня. До поліції зателефонували очевидці та повідомили, що чоловік поранив з пістолета корсунчанина. Після чого поїхав із місця події на таксі", –розповіла Зоя Вовк.

Травмованого 47-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з пораненням лівого стегна.

"Як з’ясувала слідчо-оперативна група між чоловіками виник конфлікт щодо боргу, який один із чоловіків довго не повертав. Під час словесної перепалки правопорушник дістав пістолет і вистрелив потерпілому в ліве стегно", – додала речниця.

Поліцейські Корсунь-Шевченківського спільно з бійцями батальйону поліції особливого призначення затримали підозрюваного за місцем проживання відповідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час невідкладного обшуку слідчі виявили та вилучили травматичний пістолет та набої до нього.

Наразі чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, розповіла Зоя Вовк.

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