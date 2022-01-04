На Закарпатті за добу від COVID-19 вакцинували 801 людину

801 щеплення від коронавірусу зробили на Закарпатті впродовж 3 січня. Такі дані опублікували на сайті вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії в області зробили 591 282 щеплення.

Додатковою дозою у області вакцинувалися 23 закарпатців, а 37 людей — отримали бустерне щеплення.

Від початку кампанії завершили цикл щеплення 262 709 закарпатців. Одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 328 513 людей.

Загалом в Україні за добу вакцинували 36 289 людей.

Що відомо:

На Закарпатті за добу виявили 51 новий випадок COVID-19. Шестеро людей померли;

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком 60+ — МОЗ.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram