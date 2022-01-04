На Закарпатті за добу виявили 51 новий випадок COVID-19. Шестеро людей померли

51 новий випадок COVID-19 виявили на Закарпатті за минулу добу, 3 січня. Такі дані повідомили на сайті Закарпатської ОДА. За добу 283 пацієнти одужали, 6 людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 88 232 випадки COVID-19. 79 842 пацієнти подолали хворобу, 2 398 — померли.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 3,6 млн людей.

Що відомо:

За добу в Україні виявили 1 746 нових випадків COVID-19;

Що зробила Україна у боротьбі з коронавірусом і чого чекати в 2022-му. Інтерв'ю з представниками МОЗ;

Усі регіони України – у "жовтій" зоні. МОЗ оновило карантинну мапу.

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