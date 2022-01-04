На Херсонщині за минулу добу виявили 16 випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 3 січня, на Херсонщині зафіксували 16 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 1 дитина.
Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.
Нові випадки коронавірусу підтвердили у 13 людей з Херсонського району, 2 мешканці з Бериславського району та одна людина зі Скадовського району.
Стан хворих задовільний, 11 жителів області перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано п'ятеро людей.
Померли чотири мешканці області.
Одужали 71 людина.
Наразі в області 78 849 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
З них:
- 75 018 людей побороли недуг;
- 1094 людини інфіковані COVID-19;
- 2737 людей померли.
Що відомо:
- У Херсонській області за минулу добу, 2 січня, діагностували 39 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Також за минулу добу померла одна хвора на коронавірус, жителька Херсонського району.
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