На Херсонщині за минулу добу виявили 16 випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 3 січня, на Херсонщині зафіксували 16 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 1 дитина.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Нові випадки коронавірусу підтвердили у 13 людей з Херсонського району, 2 мешканці з Бериславського району та одна людина зі Скадовського району.

Стан хворих задовільний, 11 жителів області перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано п'ятеро людей.

Померли чотири мешканці області.

Одужали 71 людина.

Наразі в області 78 849 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них:

75 018 людей побороли недуг;

1094 людини інфіковані COVID-19;

2737 людей померли.

Що відомо:

У Херсонській області за минулу добу, 2 січня, діагностували 39 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Також за минулу добу померла одна хвора на коронавірус, жителька Херсонського району.

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