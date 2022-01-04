У будинку дитячої творчості на Тернопільщині відкрили деревообробну майстерню

Деревообробну майстерню відкрили в Копичинецькому будинку дитячої творчості. Про це розповів ініціатор створення майстерні Богдан Осиф.

За його словами, сьогодні там проводять перший майстерклас із обробки деревини. Богдан Осиф разом зі школярами облаштовував майстерню. На це витратили понад 25 тисяч гривень, розповів голова Копичинецької громади Богдан Келічавий. Він каже, це проєкт "Освіта для професій", який фінансує посольство США.

Фото: леся Продоус/Суспільне Деревообробну майстерню відкрили в Копичинецькому будинку дитячої творчості

Також до закупівлі обладнання та ремонту приміщення майстерні долучились місцеві підприємці. Зараз центр дитячої творчості відвідують 300 дітей, розповіла директорка центру Оксана Василик.

Фото: Леся Продоус/Суспільне Зараз центр дитячої творчості відвідують 300 дітей

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