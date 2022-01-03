У Тернополі учні обласного екоцентру створили ялинку-годівничку

Ялинку-годівничку створили в обласному екоцентрі учнівської молоді. Дерево на подвір'ї центру прикрасили сіном, зерном і ягодами.

Ялинку прикрасили керівниці гуртків центру еколого-натуралістичної творчості. Всі іграшки зроблені з природних матеріалів. Це кульки із сіна, кетяги горобини, качани кукурудзи та корзинки із зерном.

Фото:Лілія Лобур/Суспільне Ялинка-годівничка

Працівники вирішили оздобити ялинку, щоб підгодовувати тварин. Про це розповіла керівниця гуртків екоцентру Галина Гевко.

Фото:Лілія Лобур/Суспільне Іграшки зроблені з природних матеріалів

"Ми підгодовуємо птахів. Цього року хочемо зробити ялинку, прикрашену іграшками, які будуть слугувати кормом для птахів", – каже Галина Гевко.

Фото:Лілія Лобур/Суспільне Галина Гевко

Керівниця гуртків екоцентру Ольга Божко каже, що зробила годівничку з апельсинової шкірки:

Фото:Лілія Лобур/Суспільне Ольга Божко

"Це кожна дитина може зробити. Можна насипати пшеничку, зерно, соняшник, корм для птахів і вийде гарна годівничка. Також потрібна мотузка і шпажки шашличні".

Фото:Лілія Лобур/Суспільне Годівничка з апельсинової шкірки

Матеріали для іграшок заготовляли влітку та восени учні центру. Про це розповіла керівниця гуртків Наталія Батюх. Жінка каже, що для годівнички обирали ягоди та насіння, корисні для птахів:

Фото:Лілія Лобур/Суспільне Матеріали для іграшок заготовляли влітку та восени

"Ми виготовляємо для зимуючих птахів китиці з чумизи і сенегальського проса. Через те, що насіння цих культур дуже калорійне, з'ївши трошки пташка насититься і довгий час може не їсти. Також в нас в екоцентрі є багато білочок, бо є ялинки. Як їм не вистачає кормів, то вони завжди до нас прибігають, через вікна заглядають. І ми цього року спеціально робили кульки з сіна".

Фото:Лілія Лобур/Суспільне Кульки з сіна

Керівниця гуртків Ольга Павлусик каже, що основи для прикрас екологічні:

Фото:Лілія Лобур/Суспільне Ольга Павлусик

"Ми брали мішковину основу, заготовки різних форм – це могли бути черевички, зірочки, рукавички. І змащували клеєм, зробленим з муки і води та різними формами аплікаціями викладали це насіння".

Фото:Лілія Лобур/Суспільне Основи для прикрас екологічні

Фото:Лілія Лобур/Суспільне Гроно калини

Що відомо