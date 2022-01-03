У Тернополі учні обласного екоцентру створили ялинку-годівничку

Ялинку-годівничку створили в обласному екоцентрі учнівської молоді. Дерево на подвір'ї центру прикрасили сіном, зерном і ягодами.
Ялинку прикрасили керівниці гуртків центру еколого-натуралістичної творчості. Всі іграшки зроблені з природних матеріалів. Це кульки із сіна, кетяги горобини, качани кукурудзи та корзинки із зерном.
Працівники вирішили оздобити ялинку, щоб підгодовувати тварин. Про це розповіла керівниця гуртків екоцентру Галина Гевко.
"Ми підгодовуємо птахів. Цього року хочемо зробити ялинку, прикрашену іграшками, які будуть слугувати кормом для птахів", – каже Галина Гевко.
Керівниця гуртків екоцентру Ольга Божко каже, що зробила годівничку з апельсинової шкірки:
"Це кожна дитина може зробити. Можна насипати пшеничку, зерно, соняшник, корм для птахів і вийде гарна годівничка. Також потрібна мотузка і шпажки шашличні".
Матеріали для іграшок заготовляли влітку та восени учні центру. Про це розповіла керівниця гуртків Наталія Батюх. Жінка каже, що для годівнички обирали ягоди та насіння, корисні для птахів:
"Ми виготовляємо для зимуючих птахів китиці з чумизи і сенегальського проса. Через те, що насіння цих культур дуже калорійне, з'ївши трошки пташка насититься і довгий час може не їсти. Також в нас в екоцентрі є багато білочок, бо є ялинки. Як їм не вистачає кормів, то вони завжди до нас прибігають, через вікна заглядають. І ми цього року спеціально робили кульки з сіна".
Керівниця гуртків Ольга Павлусик каже, що основи для прикрас екологічні:
"Ми брали мішковину основу, заготовки різних форм – це могли бути черевички, зірочки, рукавички. І змащували клеєм, зробленим з муки і води та різними формами аплікаціями викладали це насіння".
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