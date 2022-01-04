У новорічну ніч до правоохоронців Тернопільщини надійшло 600 звернень

У новорічну ніч поліцейські Тернопільщини працювали в посиленому режимі. До чергування залучили майже 190 правоохоронців: 166 поліцейських та 22 військовослужбовці. Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

За першу добу 2022 року до поліцейських області надійшло майже 600 звернень та повідомлень від громадян. Грубих порушень публічного порядку не виявили. Правоохоронці чергували у місцях святкувань та на вулицях населених пунктів.

Щодо 18 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, поліцейські склали протоколи про адміністративні правопорушення.

На Різдво правоохоронці також працюватимуть у посиленому режимі.

Нагадаємо, у новорічну ніч у 2020 році на патрулювання населених пунктів області заступили 247 поліцейських та 33 військовослужбовці НГУ. Більше сотні працівників поліції патрулювали території поблизу ялинок у кожному районі області. 69 поліцейських забезпечували правопорядок у Тернополі.

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