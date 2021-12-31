У новорічну ніч поліцейські Тернопільщини працюватимуть в посиленому режимі

188 правоохоронців Тернопільщини забезпечуватимуть порядок у новорічну ніч. Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

Упродовж святкових та вихідних днів поліцейські працюватимуть у посиленому режимі. 166 поліцейських та 22 військовослужбовців Національної гвардії чергуватимуть у місцях святкувань та на вулицях населених пунктів. Нагляд за дорожнім рухом на автошляхах здійснюватимуть додаткові екіпажі груп реагування патрульної поліції.

Також поліцейські стежитимуть за використанням піротехнічних засобів у місцях масових святкувань. Речниця патрульної поліції області Катерина Метельська каже, що за рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради використання піротехнічних засобів в межах міста Тернополя заборонено. Згідно з положенням статті 195-6 КУпАП – порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів. За це передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 595 до 1700 гривень з конфіскацією піротехнічних засобів.

У передсвятковий період правоохоронці посилили контроль за додержанням карантину, особливо у місцях масового скупчення людей – на ринках, торгового-розважальних центрах. В громадських закладах персонал та відвідувачі повинні мати сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тести.

Нагадаємо, у новорічну ніч в 2020 році на патрулювання населених пунктів області заступили 247 поліцейських та 33 військовослужбовці НГУ. Більше сотні працівників поліції патрулювали території гулянь поблизу ялинок у кожному районі області, зокрема, 69 поліцейських забезпечували правопорядок у Тернополі.

Що відомо

10 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть порядок у новорічну ніч

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