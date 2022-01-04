Які середні зарплати на Дніпропетровщині та в яких сферах вони найбільші

Середня заробітна плата штатного працівника на Дніпропетровщині у листопаді 2021 року становила 13 853 грн, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн). Про це йдеться в повідомленні на сайті головного управління статистики в Дніпропетровській області.

За повідомленням, у порівнянні з жовтнем 2021 року розмір середньої зарплати в області збільшився на 0,9%, а в порівнянні з листопадом 2020 року – на 15,6%.

За даними облстату, у листопаді 2021 року найбільше отримували працівники сфери фінансів та страхування – 20 617 грн, видобувної промисловості – 19 960 грн, держуправління – 18 176 грн. Найменші зарплати були у працівників готельного бізнесу та сфери харчування – 8 048 грн.

Що відомо

Станом на 1 листопада 2021 року чисельність наявного населення Дніпропетровщини - 3 107 090 людей. З початку року чисельність населення області скоротилась на 1,11% (на 34 945 людей).

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