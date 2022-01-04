У 2021 році на Дніпропетровщині всиновили 118 дітей-сиріт: найбільше серед усиновлених – діти віком від 1 до 5 років, таких 95 дітей. Про це йдеться в пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

104 дитини всиновили українські родини, 14 – іноземні.

Ще понад дві сотні дітей влаштували до будинків сімейного типу та прийомних родин.

У 2021-у році в області створили 17 будинків сімейного типу та 17 прийомних сімей. Зокрема, у Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Марганці, Верхньодніпровську та Апостоловому, а також Синельниківському та Дніпровському районах. Там виховують 244 дитини.

Що відомо

На Дніпропетровщині – майже 8,5 тис. сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Майже усі вони виховуються у прийомних сім’ях та будинках сімейного типу, перебувають під опікою.

У 2020 році 90 сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з Дніпропетровщини знайшли нові родини. 85 з них всиновили в Україні. П’ятеро дітей забрали на виховання до інших країн – Сполучених Штатів Америки та Італії.

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