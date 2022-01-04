Державна податкова служба оприлюднила перелік перевірок бізнесу на 2022 рік. Всього податківці навідаються до майже 7 тисяч компаній, понад 25% з яких — ФОПи. Про це повідомляє Опендатабот.

Наразі, за даними Опендатабот, до візиту податківців слід готуватися 6756 компаніям. Зокрема, у план на 2022 рік потрапило 1703 приватних підприємця.

Згідно з планом-графіком проведення планових перевірок платників податків, високий ризик проведення перевірок мають компанії:

у яких рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50%, ніж у середньому по галузі;

що мають відносини з контрагентами, які перебувають у розшуку або ліквідовані — якщо сума операцій більша за 5% від усього обсягу операцій, але не менша за 100 тисяч грн;

про які є інформація щодо ухилення від оподаткування;

які мають ознаки фіктивності;

реєстрацію яких скасовано у судовому порядку;

стосовно яких встановлено факт неподання податкової звітності протягом двох податкових (звітних) періодів;

які перебувають у розшуку;

які визнані банкрутами.

Щоб дізнатися, чи заплановані перевірки Податкової служби щодо бізнесу, його власники можуть зайти на Опендатабот, ввести назву або код компанії.

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