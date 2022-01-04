У Києві з 4 січня почали працювати 1️5 пунктів прийому новорічних дерев на базі підприємств "Київзеленбуду”. Про це повідомляє Київська міська рада.

10 пунктів відкриті на територіях виробничих баз районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень і 5 – на територіях садиб лісництв “Дарницького лісопаркового господарства”. Приносити ялинку на утилізацію можна в будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно.

Фото: Каріна Бугайченко, Суспільне У Києві запрацювали пункти прийому новорічних дерев на базі “Київзеленбуду”

Як повідомляє кореспондентка Суспільного Каріна Бугайченко, зранку на комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень Подільського району (вул. Дмитрівська, 16-А) було близько 40-50 хвойних дерев. Як розповів головний агроном підприємства Василь Колос, це ялинки, зібрані у Подільському районі з ялинкових ярмарок. Вже у середу, 5 січня, їх планують подрібнити на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин.

Фото: Каріна Бугайченко, Суспільне Василь Колос, головний агроном КП УЗН Подільського району Києва

“Після того, коли подрібнили хвойні дерева, а це сосни і ялинки, їх вивозять в район, де ростуть хвойні насадження. В лунки сиплеться подрібнена щепа. Вона служить як компост та вкриває хвойні насадження”, — розповів Василь Колос.

Здати ялинки можна за адресами:

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г;

КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А;

КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26;

КП УЗН Дніпровського району – просп. Визволителів, 6;

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А;

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61;

КП УЗН Подільського району – вул. Дмитрівська, 16-А;

КП УЗН Святошинського району – вул. Бетховена, 8;

КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95;

КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6;

Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;

Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;

Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;

Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал №35;

Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал №72.

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