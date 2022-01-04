У Києві в понеділок, пізно ввечері 3 січня, сталася пожежа на Трухановому острові. Як повідомили Суспільному столичні рятувальники, горіла одноповерхова нежила дерев'яна споруда. Пожежу загасили близько опівночі, жертв немає.

“0 23 20 хвилин надійшов дзвінок щодо пожежі на Трухановому острові. Одразу туди були направлені пожежно-рятувальні підрозділи, встановлено що горіла одноповерхова не діюча дерев'яна споруда на згальній площі близько 500 квадратних метрів”, — повідомила речниця столичного ДСНС Світлана Водолага.

Вона розповіла, що для гасіння пожежі рятувальники за допомогою мотопопм подавали воду з Дніпра. За 22 хвилини на першу пожежу локалізували, а за три хвилини на першу — повністю ліквідували, сказала Водолага.

“На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної техніки і 15 людей особового складу. Жертв і постраждалих немає”, — повідомила Світлана Водолага. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомили у розважальному комплексі "Південний берег Києва", пожежа сталася на їхній території.

"Вогняні вечірки на ЮБК не закінчуються навіть взимку. А якщо серйозно, то дуже прикро, що той, хто зробив підпал не подумав про шкоду природі і можливі жертви", — йдеться у повідомленні комплексу.

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