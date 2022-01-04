"Черкаські Мавпи" залишив американський гравець

"Черкаські Мавпи" припинили співпрацю з американським баскетболістом Родні Первісом. Про це повідомили в пресслужбі клубу.

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою, йдеться у повідомленні.

Американський захисник, який має досвід виступів у Національній баскетбольній асоціації, відіграв за "Мавп" 19 матчів, у середньому за гру здобуваючи 10.3 очка, 2.3 підбирання, 3.8 передачі.

Первіс дебютував за команду, набравши 27 очок у першому матчі сезону й допоміг команді переграти "Будівельник".

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