COVID-19 на Сумщині: 37 інфікувань за добу, дві людини померли

У Сумській області протягом останньої доби коронавірус підтвердили у 37 мешканців області. Таку інформацію надали в пресслужбі Сумської облдержадміністрації зранку 4 січня.

23 інфікування підтвердили у Сумському районі, 14 — у Конотопському. Від ускладнень хвороби померли дві людини у Сумському та Конотопському районах. Одужання підтвердили у 50 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 2 558 людей, що на 15 людей менше, ніж напередодні. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 131 292 людей, з яких 2837 людей померли. Одужання підтвердили у 125 897 жителів області.

На Сумщині, за даними РНБО, на 22,7% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування.

До апаратів ШВЛ в області підключені 29 людей з коронавірусом. З них в Сумах – 23 людини.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 88 людей. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 427 405 людей, що становить 48%. Двома дозами — 403 153 людини (45,41%).

Що відомо