COVID-19 на Сумщині: 37 інфікувань за добу, дві людини померли

У Сумській області протягом останньої доби коронавірус підтвердили у 37 мешканців області. Таку інформацію надали в пресслужбі Сумської облдержадміністрації зранку 4 січня.
23 інфікування підтвердили у Сумському районі, 14 — у Конотопському. Від ускладнень хвороби померли дві людини у Сумському та Конотопському районах. Одужання підтвердили у 50 мешканців області.
Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 2 558 людей, що на 15 людей менше, ніж напередодні. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 131 292 людей, з яких 2837 людей померли. Одужання підтвердили у 125 897 жителів області.
На Сумщині, за даними РНБО, на 22,7% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування.
До апаратів ШВЛ в області підключені 29 людей з коронавірусом. З них в Сумах – 23 людини.
За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 88 людей. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 427 405 людей, що становить 48%. Двома дозами — 403 153 людини (45,41%).
Що відомо
- За добу в Україні виявили 1 746 нових підтверджених випадків COVID-19, летальних – 135.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.