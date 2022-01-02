ДТП на Черкащині: один чоловік загинув, серед травмованих – дитина

У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася біля села Миколаївка Черкаського району, загинув чоловік. Ще четверо людей отримали травми, повідомила Суспільному речниця центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами речниці, аварія сталася першого січня близько 16-ї години. Зіштовхнулися два автомобілі:

"На місці події працювали три бригади «екстренки». Чотирьох травмованих забрали до Смілянської центральної районної лікарні. У 30-річної жінки попередньо була травма руки, у 30-річного чоловіка – забій стегна та гомілки, у восьмирічної дівчинки – закрита черепно-мозкова травма, у 54-річного чоловіка – забій поперекового відділу хребта, грудної клітки та стегна".

Ще один чоловік під час аварії загинув, додала Ірина Назарок.

За словами речниці головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлії Норовкової, зіштовхнулися автомобілі "Славута" та "ВАЗ". Загиблого із пошкодженої автівки деблокували рятувальники.

Обставини ДТП з'ясовують.

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