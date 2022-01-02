У Черкасах чоловік ледь не вибив вікна у "Теплому домі" і чинив опір патрульним

У Черкасах затримали чоловіка, який хуліганив у "Теплому домі" та вдарив поліцейського. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

За словами речниці, ситуація трапилася першого січня на вулиці Чайковського. Черкащанин приїхав до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Теплий дім", аби провідати свого сина.

"Він почав хуліганити. Працівники закладу змушені були викликати поліцію, бо батько поводився неадекватно й намагався вибити вікна у будинку", – розповіла вона.

Коли на виклик прибув екіпаж патрульних, які намагалися заспокоїти чоловіка, він вдарив поліцейського, додала Зоя Вовк.

33-річного черкащанина затримали у процесуальному порядку відповідно статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу країни. За опір правоохоронцю йому загрожує позбавлення волі строком до двох років.

Триває слідство.

Відео поліції Черкаської області:

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