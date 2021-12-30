У Хмельницькому запустять нові маршрути комунального транспорту

У Хмельницькому створюють два нові маршрути комунального громадського транспорту. Про це кореспондентці Суспільного розповів заступник Хмельницького міського голови, який курує питання транспорту Хмельницької громади, Микола Ваврищук. За якими маршрутами та коли розпочнуть курсувати нові автобуси, Суспільне дізнавалося.

Житель мікрорайону Ружична, що в обласному центрі, Євген Гап каже, що найважче додому дістатись ввечері, після роботи: "Ввечері маршрутки не зупиняються, перевантажені. Зранку краще. Десь після сьомої години взагалі важко доїхати. Маршрутки в нас перевантажені, часто не зупиняються, так що такий маршрут дуже потрібний".

Наразі до двох мікрорайонів обласного центру - Ружичну та Лезневе - з громадського транспорту курсують лише маршрутки. Нові ж автобуси сполучатимуть мікрорайони із центром міста, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук, який курує питання транспорту громади: "Таким чином ми намагаємося розвивати далі короткі маршрути, які будуть дозволяти нам виконувати задачу - зранку доставляти людей з мікрорайонів в умовний центр і так само ввечері доставляти з центру в мікрорайон. Тут з Ружичної все простіше: по Кам’янецькій йде на розвороті на кільці? по Староміській їде. Лезневе ми зараз плануємо. Ми маємо багато запитів від жителів саме Трудової. Звичайно, ми плануємо, якщо фінансування дозволить, у наступний рік закінчити будівництво палацу спорту. Це буде найбільший об’єкт спортивний в області. Тому ми хочемо 5-й маршрут, який буде з Лезнево їхати, пустити через Трудову на Прибузьку. Зараз ми вирішуємо, чи він буде на Шевченка вертатись, чи буде далі на Подільську розвертатись і їхати назад".

На нових маршрутах працюватиме середньо-габаритний транспорт. Закупити планують 8 автобусів, які курсуватимуть, попередньо, кожні 20 хвилин, каже заступник міського голови: "Орієнтовна кількість місць сидячих в них 24 плюс згідно техпаспорту, ми розраховуємо, що це додатково ще десь 30 стоячих місць".

Автобуси будуть комунальними. Наразі до цих мікрорайонів їздять лише приватні маршрутки. Відтак пільговики поки не можуть безкоштовно доїжджати до центру, розповідає чиновник: "Є постійний запит на те, що не вистачає транспорту. Плюс від Ружичної є запит на те, що не всі пільговики можуть сісти на приватні маршрутки і, відповідно, вони дещо обмежені з тим, що немає комунального транспорту. Таким чином, ми зможемо вирішити питання наявності комунального транспорту у цих двох мікрорайонах. Ми сьогодні моніторимо ситуацію. Ми прогнозуємо, що пільговиків там буде досить багато, і рентабельність цих перевезень буде або дуже низькою, або, можливо, і збитковою.

У лютому 2018 року комунальне підприємство "Електротранс" придбало 5 тролейбусів з можливістю автономного ходу до 20 кілометрів та створили маршрут, який сполучив спальний мікрорайон Ракове із Південо-Західним мікрорайоном. Головний інженер підприємства Олексій Ковтун розповідає про досвід використання даного електротранспорту: "Маршрут на даний час досить популярний. Тобто, ми закрили питання прямого доступу з мікрорайону Ракове до таких місць масового відвідування, тобто, обласна лікарня, овочевий ринок, школи і багато підприємств великих, які знаходяться в такій зоні, де мало громадського транспорту. Це 4 і 4А, де є ділянки з відсутністю контактної мережі. Зарекомендував він себе непогано, хоча це технологія досить нова і мало де в Україні вона використовується. Можна сказати, що ми одне з пілотних міст по використанню таких тролейбусів".

Тролейбуси на автономному ходу до мікрорайонів Лезневе та Ружична запускати поки не планують, говорить Микола Ваврищук. Натомість нові комунальні автобуси мають вийти на нові маршрути до кінця лютого наступного року.

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