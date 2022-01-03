Дощі, тумани та ожеледицю в горах прогнозують протягом тижня на Закарпатті

Хмарну та дощову погоду прогнозують протягом тижня на Закарпатті. Про це сьогодні, 3 січня, повідомила Суспільному синоптикиня обласного гідрометцентру Крістіна Черевко.

За її словами, протягом 3-го, 4-го та 5-го січня в області очікують дощі. "Буде пониження температури на найближчі дві-три доби. Тобто, зараз температурний режим в межах вночі 2-х морозу — 3-х тепла вночі, а вдень — від 0 до 5-ти тепла. На високогір’ї до мінус 2-х. З небезпечних явищ очікуємо на найближчу добу місцями тумани, на окремих ділянках гірських доріг буде ожеледиця", — розповіла синоптикиня.