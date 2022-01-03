Тернопільські волонтерки приготували 4 000 вареників для військових

Чотири тисячі вареників з картоплею і капустою для бійців російсько-української війни приготували волонтерки громадської організації "Бункер-С" в Тернополі. Про це Суспільному розповіла волонтерка Анна Руда.

За її словами, вареники передадуть бійцям на передову до Святвечора.

Тісто готує тернополянка Олена Кустовська. Жінка каже, волонтерством займається з часів Майдану:

"Є внутрішня потреба допомогти хлопцям, які на сході боронять нас. Вони забезпечують нам спокійне життя. Захотілося прийти, допомогти хоч чимось, щось зробити".

Прийшла ліпити вареники Наталія Максимів. Жінці 62 роки. До такої акції долучається вперше.

Фото:Тарас Бурак/Суспільне Волонтерки ліплять вареники

"Даю гостинці їм. Варення привезла, що мала вдома. Шкарпеток купила. І вирішила допомогти ліпити вареники. Щось в серце моє закралося таке, що треба допомогти дітям. Якщо подивитися, як вони там нас захищають, а ми спокійно спимо, працюємо. Я сьогодні перший раз допомагаю, надіюся, що не останній", – каже Максимів.

Продукти для вареників дають благодійники. Про це розповіла волонтерка Марія Назаренко. Жінка каже, що сьомий рік поспіль заварює вареники для бійців:

"Витягнули вареники, а потім ми шкварками зі смальцем їх заливаємо. Вистигне і потім в кожне відеречко потрошки заливаємо, щоб не приставали один до одного, щоб вони могли потім їх витягнути. А потім ще доливаємо смальцю".

Фото:Тарас Бурак/Суспільне Волонтери варять вареники

Сьогодні до ліплення вареників долучилися двадцять жінок, каже координаторка акції Анна Руда. Жінка розповіла, що роблять аби вареники швидко не псувалися:

"Повне відеречко варимо вареників. Заливаємо їх смальцем і тоді запаковуємо герметично. Якщо тепла погода, то вони можуть зберігатися протягом двох тижнів. А якщо холод, зима, то вони можуть більше зберігатися. Передаємо вареники на схід. Хлопці відкривають відеречко, викидають їх на великі сковорідки, гріють, їдять і задоволені. Дякують нашим дівчатам, що такі вмілі ручки в них".

Фото:Тарас Бурак/Суспільне Вареники розкидають по мисках

Громадську організацію "Бункер-С" у Тернополі створили в листопаді 2014-го року. З того часу її представниці готують вареники та передають їх бійцям у зону ООС.

Фото:Тарас Бурак/Суспільне Готові вареники заливають смальцем

Що відомо