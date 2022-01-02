Тернопільські волонтери везуть військовим мотоцикл та три тонни допомоги

Мотоцикл для військових везуть на схід тернопільські волонтери. Такий транспорт замовили бійці, а зібрати гроші на нього допомогли підприємці і забудовники. Про це розповів Суспільному волонтер Володимир Мосейко.

Чоловік каже, що це перший рейс цього року. Везуть також пральні машинки, запчастини до військової техніки та продукти. Загалом вдалося зібрати 3 тонни допомоги.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Волонтери зібрали для бійців понад 60 ящиків з продуктами

Волонтери завантажили ящики з продуктами в мікроавтобус, який поїде на схід. В автобусі вже стоїть головний вантаж – мотоцикл. Такий транспорт військовим передають вперше. Про це розповів один з волонтерів Олег Репета. Гроші на нього збирали майже тиждень, допомогли його друзі-підприємці. Скільки коштує такий мотоцикл, волонтери не розповідають.

"Мотоцикл спеціально зроблений для військових. Є кріплення різні і є зарядка, він має хорошу прохідність. Бувають такі дороги, такі стежки, що квадроцикл не пройде, бо він не вміщається. Деревами заросли стежки і вони поміж них не можуть проїхати", – каже Репета.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Мотоцикл, який передають військовим

Крім того волонтери везуть побутову техніку, запчастини і манекени. Павло Кургін передає технічне обладнання, зокрема акумулятори для квадрокоптерів.

"Зараз використовують різні технічні засоби, квадрокоптери, тому ми збиралися цілою командою. Дякую своїм друзям, які підтримали, які купили дорогі акумулятори для квадрокоптерів, різне технічні обладнання для спостереження. Дякую тим, хто долучився до збору. А нашим хлопцям бажаю, щоб вони були живі здорові і дякую їм, що ми тут можемо святкувати Новий рік і Різдвяні свята", – розповів член громадської організації "Автомайдан Тернопіль" Павло Кургін.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Волонтери зібрали 3 тонни допомоги

Волонтери зібрали для бійців понад 60 ящиків з продуктами. Про це розповіла волонтерка Марія Ратушняк. Деякі пакунки передали зі шкіл Лановеччини.

Фото:Соломія Струс/Суспільне У ящики кладуть дитячі малюнки

"Є закрутки різні, а саме: помідори, огірочки, кабачки, варення. Також склали солодощі, яблука, печиво. В ящик кладемо дитячі малюночки. Діти на малюнках залишають номери телефонів. Буває таке часто, що коли попадає до захисника малюночок, то вони зв’язуються і говорять з дітьми", – каже Марія Ратушняк.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Волонтерка Марія Ратушняк

Волонтер Володимир Мосейко каже, що допомогу збирали волонтерські організації з Тернопільщини та Хмельниччини:

"Ми Новий рік розпочинаємо з доброї справи, перший раз в цьому році вирушає бус на схід. Веземо дуже багато цікавих речей, дуже дорогих речей, завжди веземо і продукти харчування. Постараємося заїхати в 6 точок, це і на Донеччині, а також захопимо ще трішки Луганщини. Люди наші збирали цю волонтерську допомогу з усієї Тернопільської області і з міста Городок Хмельницької області, з Хмельницького передавали, і з Теофіполя".

Фото:Соломія Струс/Суспільне Волонтер Володимир Мосейко

Тернопільські волонтери допомагають бійцям з початку російсько-української війни. Про це розповів Володимир Мосейко. Торік він був співорганізатором 21 поїздки на схід.

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