За три вихідні дні половина звернень у Кропивницькому травмпункті – через переломи. Це травми, отримані вдома під час застілля та на вулиці через ожеледицю, розповів лікар Олександр Кодема. Щодня звертаються до 40 людей. У новорічну ніч травмованих через вибухи та запуски феєрверків, не було.

Кількість травм збільшилась, говорить лікар: "У середньому з 40 травмованих – шість-сім госпіталізацій. Переломів теж кількість збільшилася у зв’язку зі святами та погодними умовами. У середньому 16-17 переломів кожен день".

Суспільне: Кропивницький

Біля кабінету травматолога у пункті сиділи восьмеро людей. Половина з них самостійно йти не могли, їх супроводжували родичі. Жителька селища Нове Ніна Кучеренко впала напередодні, коли виносила сміття: "Мене додому привели перехожі. На ту ж саму ногу, що 10 років тому гомілку я зламала, у тому ж самому місці, воно все набрякло і стати не можу. Лікар наш селищний сказав, що треба їхати в травмпункт і не відкладати".

Кропивничанин Олександр Чікота травмував ногу 31 грудня: "На Новий рік вийшов з під’їзду, за будинком підсковзнувся на тротуарі і впав, сусід приніс додому на руках. Думав, що пройде, а воно довелося сюди їхати".

Які дзвінки отримують від жителів області під час новорічних свят, розповіла фельдшерка Центру екстреної медичної допомоги Лідія Губар: "Травм багато. Багато людей похилого віку виходять в магазин, впала – перелом гомілки, перелом стегна, травми голови".

Травмпункт працює цілодобово і без вихідних.

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