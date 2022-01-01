У Кропивницькому в новорічну ніч народилися дві дитини у перинатальному центрі обласної лікарні. Про це Суспільному розповіла завідувачка центру Тетяна Мітєва.

"Народилися двоє здорових та доношених хлопчиків", – сказала завідувачка.

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У міському пологовому будинку в новорічну ніч пологів не було, сказала його директорка Людмила Романів.

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