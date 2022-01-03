Тарифи на комунальні послуги для сумчан зросли: які саме і на скільки

З початку 2022 року для сумчан зросли тарифи на водопостачання - на 16% та водовідведення - на 20 %. Також збільшилася вартість вивезення сміття.

Вода та каналізація

З 1 січня вода в платіжках сумчан подорожчала на 2 грн 20 коп за кубічний метр, а плата за каналізацію – на 3 грн 30 коп. Але комунальне підприємство все одно збиткове, розповіла головна економістка "Міськводоканалу" Людмила Наталуха.

За її словами, затверджуючи нові тарифи, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, врахувала не усі статті витрат підприємства.

“Збільшення за основними статтями витрат відбулося за рахунок зростання тарифів на електроенергію, проти діючих у 2021 році. Витрати на газ нам врахували, рентну плату на спецкористування і екологічний податок збільшився більше ніж у 2 рази, але в тарифах, на жаль, не врахована заробітна плата, тому що вона прийнята на рівні грудня 2020 року, не враховані витрати на ремонтні роботи. Дуже маленька частина врахована відновлення асфальтно-бетонного покриття після відновлювальних робіт”, - розповіла Наталуха.

Суспільне Суми

Чи дійсно тарифи на воду обґрунтовані

Громадський інспектор з питань житлово-комунального господарства Сергій Гапуніч говорить, що не може проаналізувати обґрунтованість ціни послуг "Міськводоканалу", оскільки підприємство не дає інформації про складові тарифу.

“У 2015 році міський голова видав розпорядження про створення комісії з перевірки роботи комунального підприємства, але КП "Міськводоканал" у суді скасувало це розпорядження і не допустило до вихідних даних, до перевірки. Ми не знаємо, перш за все, які вихідні дані: скільки мільйонів кубів води піднімає водоканал за рік, яка протяжність систем, в якому вони стані, який процент втрат в мережах”, - говорить Гапуніч.

У травні 2021 року у «Міськводоканалі» говорили, що ціна води має зрости на 23 %. Рік тому вартість тарифу для сумчан зростала: за водопостачання - на 22%, за водовідведення - на 27%.

Вивезення сміття

Також з 1 січня для сумчан зросла і вартість вивезення сміття. За таке рішення проголосували члени виконавчого комітету.

Для мешканців багатоповерхівок, яких обслуговує ТОВ "Сервісресурс", тариф зростає з 29 гривень до майже 35 за одну людину на місяць. Мешканцям приватного сектору доведеться сплачувати на майже 13 гривень більше, ніж було до цього. ТОВ "А-Муссон" затвердили тариф для багатоповерхівок на майже 4 гривні більше, і на 8 гривень вартість зростає для мешканців приватного сектору.

УНІАН

15 грудня 2021 року Верховний суд направив на новий розгляд адміністративний спір між ТОВ "А-Муссон" і обласним управлінням Держпродспоживслужби. Справа стосується припису, який видала Держпродспоживслужба. За документами перевірки, за послугу з вивезення сміття за пів року (з липня 2018 року по лютий 2019 року) підприємством зайво нараховано споживачам понад 1 млн 87 тис грн. Позиція Держпродспоживслужби: до тарифу "А-Муссон" внесло зарплату, яку в реальності не виплачувало. Позиція ж підприємства: висновки є незаконними, а припис — протиправним і підлягає скасуванню.

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