У Львові триває Різдвяний ярмарок. Традиційно дерев’яні хатки з сувенірами та різними смаколиками облаштували на двох локаціях – проспекті Свободи та Площі Ринок. Там і львів’яни, і гості міста можуть насолодитися святковою атмосферою та відчути дух Різдва.

Аромати м’яса на грилі, кави і глінтвейну — усе це можна відчути на проспекті Свободи.

Суспільне Львів Різдвяний ярмарок у Львові

Уже традиційно поруч з головною новорічною ялинкою на алеї працює Різдвяний ярмарок.

Суспільне Львів Різдвяний ярмарок у Львові

"У нас тут тільки ручна робота. Ми в’яжемо, валяємо іграшки. Ми спеціалізуємося на іграшках з лавандою і в’яжемо все, що завгодно. От тигр зі скла такого формату – тигри йдуть всі – в’язані, валяні, які тільки є", — каже продавчиня Настя Рибак.

Суспільне Львів Глінтвейн, вулична їжа та сувеніри. Як працює Різдвяний ярмарок у Львові

Сюди приходять за емоціями і місцеві, і туристи.

"Різдвяна атмосфера відчувається, Львів файне місто – всі привітні", — каже турист з Миколаєва Андрій.

"Все добре, тільки не вистачає зими і зимового настрою", — каже львів'янка Марія

Триватиме Різдвяний ярмарок до 20 січня.

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