Зі Львова до Брюхович їздить новорічно-різдвяний ретро-поїзд. Він виїжджає із Головного залізничного вокзалу. Потяг курсуватиме 8 та 9 січня. Також він їздив впродовж новорічних днів з 1 до 3 січня.

Ретро-поїзд із Львівського вокзалу відправляється о 12:35. Близько 12 години там вже починають збиратися перші пасажири. Поки поїзд готують до відправлення – люди фотографуються.

Суспільне Львів Зі Львова до Брюхович двічі на день їздить ретро-поїзд

Шукає свої місця у ретро-поїзді сім’я Олени Жидик. Зі своєю донькою Алісою таким потягом їдуть вперше. Олена каже, що така подорож додає новорічно-різдвяного настрою.

"Наша подорож дуже особлива. Наша дитина каталася на всіх видах транспорту, але на поїзд нам не виходило. І коли ми побачили, що до Львова приїжджає такий особливий потяг, то ми вирішили, що це точно має бути та перша подорож нашої дитинки", — каже Олена Жидик.

Суспільне Львів Ретро-поїзд всередині

Машиніст Олександр Поліщук каже, що таким поїздом керувати важко.

"Всьо механічно. Вугілля кидають в топку, в топці вугілля згорає, нагріває воду, вода перетворюється в пару, пара на парову машину, реверс чи вперед чи назад, регулятор відкриваємо і поїхали", — каже машиніст Олександр Поліщук.

Суспільне Львів Зі Львова до Брюхович двічі на день їздить ретро-поїзд

Паровоз зібрали у 1953. Він стоїть у депо в Чернівцях. До Львова приїжджає на новорічно-різдвяні свята.

"Люди тішаться, бо кажуть, що діти ще в таких поїздах не їздили і їм цікаво все. Всі білети розкуплені", — каже провідник Михайло Максимик.

Поїзд у Брюховичі їде близько 25 хвилин. Стоїть там годину. Та повертається назад до Львова. Поїзд курсує двічі на день. Зі Львова виїжджає о 12:35 та 15:00.

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