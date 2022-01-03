Щоб створити у домі святковий настрій, кропивничанка робить будинки-світильники

Кропивничанка Оксана Мезенцева робить будинки-світильники. Якими вони будуть, вигадує сама, експериментує, або ідеї підказують друзі. Розповіла Суспільному, Різдвяні та новорічні прикраси почала робити, щоб створити у домі святковий настрій.

Оксана Мезенцева працює викладачкою в університеті. Будинки-світильники робить другий рік. Це її хобі, на нього має час ввечері та вночі.

"Якщо є бажання і ти щось хочеш зробити, будеш ніч робити, тому що хочеться побачити результат".

Суспільне: Кропивницький

Каже, матеріали для будинків-світильників, здебільшого, знаходить вдома. Використовує картон, коробки від дисків, лоточки від яєць, свічки.

Суспільне: Кропивницький

Один світильник робить за два дні. Ними прикрашає дім під час новорічно-різдвяних свят або втілює задуми друзів.

“Моя подруга завжди хотіла собі сани на камін. Шукали у всіх магазинах і нічого не знайшла. Я тоді взяла картон і почала намагатися щось зробить. Дуже складно було: шпаклювала, малювала візерунки. Вийшли чудові сани”.

Суспільне: Кропивницький

Вчилась виготовляти такі поробки Оксана сама, за допомогою онлайн-майстеркласів. Крім ліхтарів, робить декоративні ялинки та іграшки. Говорить, поки, більше своїх виробів дарує.

Суспільне: Кропивницький

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