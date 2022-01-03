Після новорічних вихідних у Луцьку запрацювали центри вакцинації проти COVID-19

У Луцьку запрацювали центри масової вакцинації проти COVID-19. Два дні 1 і 2 січня вони були зачинені через вихідні, — розповів Суспільному медичний директор Центру первинної меддопомоги Віктор Пахарчук.
У Центрі медичної допомоги, що на проспекті Відродження у Луцьку, 3 січня щеплювали трьома вакцинами, які є в наявності: Pfizer, CoronoVac, Moderna. "Найбільше обирають Pfizer. Старші люди в основному CoronoVac", – каже сімейна лікарка Лариса Мельничук.
Перед вакцинацією лікарка оглядає пацієнтів, міряє температуру. Люди ж підписують згоду на вакцинацію.
Після вакцинації інформацію, одразу ж вносять до електронної системи, щоб наступного дня людина могла згенерувати сертифікат у мобільному додатку "Дія", — говорить Лариса Мельничук.
Зі слів медичної реєстраторки Тетяни Семенюк, кількість охочих вакцинуватися зараз дещо менша, ніж раніше. "Люди підходять, в основному на друге щеплення, на першу дозу – 10 осіб. Можливо менше охочих вакцинуватися, бо святкові дні", — каже жінка.
3-го січня охочих вакцинували з 9:00 до 15:00 години, у будні дні центри вакцинації у Луцьку працюють до 19:00, — каже сімейна лікарка Лариса Мельничук.
До пункту вакцинації, що у відділенні первинної медичної допомоги №2 на проспекті Відродження, прийшов студент Олександр Івашин. Каже: сьогодні щеплюється другою дозою, бо прийшов час другої вакцинації.
Зі слів медичного директора Віктора Пахарчука, 3 січня у пункті вакцинації, що в поліклініці на Відродження, щепили 77 людей.
Що відомо
- COVID-19 нові випадки на Волині станом на 3 січня: 30 хворих за добу, троє людей померли
- З 30 грудня до "жовтої" карантинної зони перейшла Волинська область. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
- На початку осені у відділенні поліклініки на проспекті Відродження у Луцьку щеплювали до пів тисячі людей в день, в останні дні грудня вакцинували трохи більше сотні волинян.