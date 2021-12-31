У львівських трамваях і тролейбусах восьмий рік поспіль лунають колядки. Плей-лист щороку доповнюють. Цього річ додали інструментальне звучання у виконанні працівника "Львівелектротрансу" Володимира Забавського. Суспільне дізналося як формують список колядок та доки вони лунатимуть у транспорті.

40 різних колядок лунають на час свят у львівських тролейбусах і трамваях. Різдвяні пісні вмикають між зупинками, під час руху. Тривалість їх різна – від 30 секунд до 3 хвилин.

"Це піднімає якось різдвяний дух загалом і зберігаються традиції, тому я вважаю, цю традицію дуже прикольною. І люди, які їдуть змучені з роботи чують ту колядку, то їм піднімається настрій і стає легше жити", – каже пасажирка трамваю Юлія.

Оксана Сеньків працює водійкою трамваю 27 років, розповідає – різдвяні мелодії додають їй настрою.

"Їду до додому, то підспівую. В мене тут в кабіні погано чути, але підспівую", – каже водійка.

Інструментальну композицію "Тиха ніч", яка цього року звучить у транспорті, виконує працівник "Львівелектротрансу" Володимир Забавський. Чоловік слідкує за графіком руху трамваїв і тролейбусів, а ще має хобі – півроку тому почав грати на електророялі. Для звучання в транспорті він підібрав дві композиції: це колядка "Тиха ніч" і "Jingle Bells".

"На початках – це дуже важко, пальці, техніка виконання, все сковано було на початках, все починалося з простих етюдів, читання нот. Це велика праця і постійні тренування. І буквально за годину часу, імпровізував, переробили, ми з викладачем відпрацювали цей момент і записали колядку", – розповідає начальник служби логістики та організації руху підприємства "Львівелектротранс" Володимир Забавський.

Суспільне Львів Володимир Забавський працює у "Львівелектротрансі" і записав дві різдвяні пісні для пасажирів трамваїв та тролейбусів

Щороку різдвяну музику, яка звучить у львівських тролейбусах і трамваях, урізноманітнюють. Цьогоріч, окрім пісень, включають і інструментальні композиції.

"Це є хорова капела Дударик, Пікардійська Терція, Павло Табаков, Оксана Муха і нові колядники – Соломія Чубай, Ілля Найда, Лесик Сам і несподіваний виконавець – наш працівник Володимир Забавський", – каже фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою "Львівелектротрансу" Ольга Бачинська.

Колядки лунатимуть у тролейбусах та трамваях до 14 січня.

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