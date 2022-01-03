На Хмельниччині у два перших дні нового року від COVID-19 померло п’ятеро краян

За перших два дні нового року від ускладнень, викликаних вірусом COVID-19, у Хмельницькій області померло п’ятеро людей. Нові випадки інфікування вірусом COVID-19 виявили у 92 краян. Одужали у перші дні нового року 103 людини.

Такі дані 3 грудня повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА.

За інформацією пресслужби, у Хмельницькій області 1-2 січня було проведено78 досліджень методом ПЛР, 4 методом ІФА та зроблено 257 тестів на антиген.

Наразі від COVID-19 в Хмельницькій області лікується 3 тисячі 710 людей. Серед активних хворих 308 дітей та 61 медпрацівник. На стаціонарному лікуванні перебуває 599 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19 та 63 людини з підозрою.

Розподіл стаціонарних хворих та з підозрою на COVID-19 в закладах області:

Хмельницька інфекційна лікарня: 64 людини;

Дунаєвецька багатопрофільна лікарня: 33 людини;

Городоцька міська багатопрофільна лікарня: 50 людей;

Красилівська багатопрофільна лікарня: 23 людини;

Багатопрофільна центральна районна лікарня Слобідко-Кульчієвецька: 34 людини;

Хмельницька міська лікарня: 39 людей;

Славутська міська лікарня: 44 людини;

Шепетівська багатопрофільна лікарня: 25 людей;

Волочиська багатопрофільна лікарня: 18 людей;

Ізяславська міська багатопрофільна лікарня: 14 людей;

Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня: 49 людей;

Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин: 6 людей;

Кам'янець-Подільська міська лікарня: 30 людей;

Хмельницький міський перинатальний центр: немає хворих;

Полонська міська багатопрофільна лікарня: 38 людей;

Чемеровецька багатопрофільна лікарня: 16 людей;

Хмельницька центральна районна лікарня: 4 людей;

Віньковецька багатопрофільна лікарня: 22 людини;

Деражнянська міська багатопрофільна лікарня: 13 людей;

Летичівська багатопрофільна лікарня: 21 людина;

Теофіпольська багатопрофільна лікарня: 19 людей;

Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни: немає хворих;

Білогірська багатопрофільна лікарня: 37 людей;

Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги: немає хворих.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 26,4%.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по Хмельницькій області складає 32,2%. В лікарнях перебувають 772 хворих, 37 - з підозрою.

Усього від початку пандемії в Хмельницькій області зареєстровано 147 тисяч 19 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Одужало 139 тисяч 975 мешканців області (95,2% від підтверджених випадків). Померло внаслідок ускладнень через COVID-19 три тисячі 334 людини.

Що відомо