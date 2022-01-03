На Хмельниччині у два перших дні нового року від COVID-19 померло п’ятеро краян

За перших два дні нового року від ускладнень, викликаних вірусом COVID-19, у Хмельницькій області померло п’ятеро людей. Нові випадки інфікування вірусом COVID-19 виявили у 92 краян. Одужали у перші дні нового року 103 людини.
Такі дані 3 грудня повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА.
За інформацією пресслужби, у Хмельницькій області 1-2 січня було проведено78 досліджень методом ПЛР, 4 методом ІФА та зроблено 257 тестів на антиген.
Наразі від COVID-19 в Хмельницькій області лікується 3 тисячі 710 людей. Серед активних хворих 308 дітей та 61 медпрацівник. На стаціонарному лікуванні перебуває 599 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19 та 63 людини з підозрою.
Розподіл стаціонарних хворих та з підозрою на COVID-19 в закладах області:
- Хмельницька інфекційна лікарня: 64 людини;
- Дунаєвецька багатопрофільна лікарня: 33 людини;
- Городоцька міська багатопрофільна лікарня: 50 людей;
- Красилівська багатопрофільна лікарня: 23 людини;
- Багатопрофільна центральна районна лікарня Слобідко-Кульчієвецька: 34 людини;
- Хмельницька міська лікарня: 39 людей;
- Славутська міська лікарня: 44 людини;
- Шепетівська багатопрофільна лікарня: 25 людей;
- Волочиська багатопрофільна лікарня: 18 людей;
- Ізяславська міська багатопрофільна лікарня: 14 людей;
- Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня: 49 людей;
- Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин: 6 людей;
- Кам'янець-Подільська міська лікарня: 30 людей;
- Хмельницький міський перинатальний центр: немає хворих;
- Полонська міська багатопрофільна лікарня: 38 людей;
- Чемеровецька багатопрофільна лікарня: 16 людей;
- Хмельницька центральна районна лікарня: 4 людей;
- Віньковецька багатопрофільна лікарня: 22 людини;
- Деражнянська міська багатопрофільна лікарня: 13 людей;
- Летичівська багатопрофільна лікарня: 21 людина;
- Теофіпольська багатопрофільна лікарня: 19 людей;
- Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни: немає хворих;
- Білогірська багатопрофільна лікарня: 37 людей;
- Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги: немає хворих.
Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 26,4%.
Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по Хмельницькій області складає 32,2%. В лікарнях перебувають 772 хворих, 37 - з підозрою.
Усього від початку пандемії в Хмельницькій області зареєстровано 147 тисяч 19 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Одужало 139 тисяч 975 мешканців області (95,2% від підтверджених випадків). Померло внаслідок ускладнень через COVID-19 три тисячі 334 людини.
Що відомо
- На Хмельниччині в останній день 2021 року лабораторно підтвердили 262 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужали від недуги 137 людей. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 7 жителів області.
- На Хмельниччині у період новорічно-різдвяних свят жителі області матимуть можливість зробити щеплення від COVID-19 в центрах масової вакцинації. Центри працюватимуть в усі дні, окрім 1-2 та 7 січня.