COVID-19: на Хмельниччині зафіксовано 262 випадки зараження

На Хмельниччині станом на ранок 1 січня лабораторно підтвердили 262 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 137 людей. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 7 жителі області.

Такі дані повідомляє МОЗ України.

Загалом від початку пандемії в Хмельницькій області зареєстровано 146927 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Одужали від хвороби 139872 людини.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3329 людей.

Що відомо