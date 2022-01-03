Білорусь надіслала Україні ноту щодо участі білорусів у марші на честь Бандери

Посольство Білорусі в Україні надіслало українському МЗС ноту із засудженням участі білоруських опозиціонерів у смолоскипній ході до дня народження Степана Бандери, яка відбулася у Києві 1 січня.

Про це йдеться у заяві білоруської дипломатичної місії.

"Посольством Білорусі в Україні направлено ​​ноту в МЗС України із засудженням масової участі активістів біглої білоруської екстремістської опозиції під символікою білоруських колабораціоністів і прислужників Третього Рейху в націоналістичному марші 1 січня 2022 року за мовчазного потурання влади України", — говориться в заяві.

У посольстві Білорусі висловили рішучий протест "у зв'язку з наростаючою радикалізацією антибілоруської позиції України" та вимагають "припинити спроби героїзувати злочини проти людяності".

"Безкарне вшанування ідейними спадкоємцями кривавих катів Хатині та тисяч інших білоруських міст та сіл своїх "героїв"-вбивць є нічим іншим як образою пам'яті наших предків, які загинули у смертному бою за свободу та незалежність білоруського народу", — заявили у дипмісії.

Що відомо

1 січня у Києві відбулася смолоскипна хода з нагоди 113-ї річниці з дня народження Степана Бандери, яка завершилася під будівлею Офісу президента.

За даними Нацполіції, загалом 1 січня в Україні відбулося понад пів сотні заходів на честь дня народження Бандери у 20 регіонах України. У них взяли участь близько 3,5 тисяч людей.

Посольство Ізраїлю в Україні засудило смолоскипну ходу в Києві до дня народження Степана Бандери та вимагає розслідування "антисемітських проявів".

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