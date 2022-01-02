Посольство Ізраїлю в Україні заявило, що засуджує смолоскипну ходу в Києві до дня народження Степана Бандери та вимагає розслідування "антисемітських проявів".

Про це посольство повідомило у Twitter.

У диппредставництві зазначили, що "прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні".

"Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році", — йдеться в заяві.

У коментарі Суспільному голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що у заяві посольства Ізраїль не було конкретизовано, які саме "антисемістські прояви" були допущені під час ходи в Києві. А питанням історичної ролі Бандери, на його думку, мають займатися історики, а не політики.

"Якщо, звісно, хтось там якісь прояви антисемітського змісту робив, то їх треба розслідувати та перевірити. Якщо сам по собі марш, то до цього виникають запитання, тому що Степан Бандера за українським законодавством визнаний борцем за незалежність України. І, відповідно, виникає запитання, який зміст цієї заяви? Тут питання в тому, що історики і науковці мають займатися цим питанням, а не (робити) політичні заяви. Питання історичного діалогу має бути питанням фахівців, а не темами політизації, щоб вони не ставали якимись спекулятивними", — вважає Дробович.

Що відомо

1 січня у Києві відбулася смолоскипна хода з нагоди 113-ї річниці з дня народження Степана Бандери, яка завершилася під будівлею Офісу президента.

За даними Нацполіції, загалом 1 січня в Україні відбулося понад пів сотні заходів на честь дня народження Бандери у 20 регіонах України. У них взяли участь близько 3,5 тисяч людей.

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