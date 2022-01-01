По всій Україні 1 січня відбулися 56 масових заходів у 20 регіонах, присвячених 113-ій річниці з дня народження Степана Бандери. Участь у них узяли біля трьох із половиною тисяч людей, повідомила пресслужба Національної поліції.

Правоохоронці стверджують, що всі заходи відбулися без порушень.

"Публічний порядок та безпеку людей забезпечували поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України. Поліцейські продовжують нести службу у посиленому режимі та забезпечувати публічний порядок під час святкових заходів", — кажуть у Нацполіції.

У смолоскипному марші пам’яті Бандери в Києві, за оцінками кореспондентки Суспільного, взяли участь декілька сотень людей. Вони запалили смолоскипи і пройшли від парку імені Тараса Шевченка до Майдану Незалежності й Офісу президента.

Учасники київського маршу вимагали присвоїти звання Героя України сотнику УПА Мирославу Симчичу, який у свій час розбив дивізію НКВД. На територію ОП їх не пустили, але вони передали свої вимоги представнику Офісу, який пообіцяв, що їх розглянуть.

Окрім того, заходи до 113-ої річниці з дня народження Бандери відбулися зокрема в Рівному, Тернополі та Слов’янську.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Шахи, кохання і хвороби. 5 фактів до дня народження Степана Бандери

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу