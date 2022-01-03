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У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували понад тисячу людей
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У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували понад тисячу людей

Наталія Спатарь
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У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували понад тисячу людей Суспільне Буковина

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 1 317 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 972.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

Першою дозою за добу вакцинували 368 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 325 людей,
  • Moderna – 29,
  • CoronaVac – 13,
  • AstraZeneca – 1,

Другою дозою імунізували 933 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 636,
  • Moderna – 200,
  • CoronaVac – 88,
  • AstraZeneca – 9 людей.

Додатковою дозою не імунізували жодну людину.

Станом на 3 січня в області першою дозою щепили 275 390 людей, що складає 30,32% населення. Другою дозою імунізували 254 490 людей, третьою – 32.

Що відомо

  • Загалом в області виявили 119 586 випадків інфікування коронавірусом, 115 338 людей одужали, а 3 014 померли.
  • З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
  • Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.
  • У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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