У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували понад тисячу людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 1 317 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 972.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.
Першою дозою за добу вакцинували 368 людей:
- Pfizer-BioNTech – 325 людей,
- Moderna – 29,
- CoronaVac – 13,
- AstraZeneca – 1,
Другою дозою імунізували 933 людей:
- Pfizer-BioNTech – 636,
- Moderna – 200,
- CoronaVac – 88,
- AstraZeneca – 9 людей.
Додатковою дозою не імунізували жодну людину.
Станом на 3 січня в області першою дозою щепили 275 390 людей, що складає 30,32% населення. Другою дозою імунізували 254 490 людей, третьою – 32.
Що відомо
- Загалом в області виявили 119 586 випадків інфікування коронавірусом, 115 338 людей одужали, а 3 014 померли.
- З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
- Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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