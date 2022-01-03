У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували понад тисячу людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 1 317 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 972.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

Першою дозою за добу вакцинували 368 людей:

Pfizer-BioNTech – 325 людей,

Moderna – 29,

CoronaVac – 13,

AstraZeneca – 1,

Другою дозою імунізували 933 людей:

Pfizer-BioNTech – 636,

Moderna – 200,

CoronaVac – 88,

AstraZeneca – 9 людей.

Додатковою дозою не імунізували жодну людину.

Станом на 3 січня в області першою дозою 275 390 людей, що складає 30,32% населення. Другою дозою імунізували 254 490 людей, третьою – 32.

Що відомо

Загалом в області 119 586 випадків інфікування коронавірусом, 115 338 людей одужали, а 3 014 померли.

З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.

Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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