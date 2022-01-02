На Івано-Франківщині медики зафіксували 104 випадки COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 104 нові випадки COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 52 жителів Івано-Франківського району, дев'ятьох — Коломийського, 26 — Калуського, 10 — Косівського, сімох — Надвірнянського. Жодного випадку захворювання не виявили у Верховинському районі. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 127 709 прикарпатців.

На Івано-Франківщині впродовж 1 січня медики зафіксували два летальні випадки з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 105 людей.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 71 прикарпатцю. Загалом COVID-19 подолали 120 205 жителів області.

Станом на ранок 2 січня в Україні медики зафіксували 1 863 випадки захворювання на COVID-19, серед них — 108 дітей та 12 медиків. Жодної людини не ушпиталили.

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