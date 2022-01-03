Собака львівських прикордонників знайшов у авто українця 57 набоїв для зброї

Собака львівських прикордонників знайшов у авто 57 набоїв для зброї. Їх приховав українець, який виїжджав за кордон. Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби України.

Інцидент трапився напередодні, 3 грудня. Українець на авто "Хонда" їхав за кордон через пункт пропуску "Краківець".

"Під час процедур прикордонно-митного контролю прикордонний собака зреагував на бардачок автівки. Оглядова група дістала з нього 57 різних набоїв – для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї", — повідомили у Державній прикордонній службі.

За фактом повідомили працівників поліції.

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