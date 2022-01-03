На Харківщині за добу 72 випадки COVID-19

Минулої доби, 2 січня, на Харківщині виявили 72 випадки коронавірусу, 311 людей одужали. До статистики внесли відомості про дев'ять смертей внаслідок COVID-19.
Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 243 509 людей, 3 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
"231 185 випадків одужання, 5943 випадки під медичним спостереженням, 6381 випадок летальний", — сказано у повідомленні.
За добу хворобу виявили у 64 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:
- Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 2;
- Лозівський — 3;
- Ізюмський — 2;
- Красноградський — 1.
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Минулої доби в Україні виявили 1804 нові випадки COVID-19. За минулу добу в Україні зафіксували 114 смертей внаслідок коронавірусу.
Що відомо