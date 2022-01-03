На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 79 осіб

У 79 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директорки обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора від коронавірусу померла 5 людей. Одужання підтвердили у 106 осіб. Медики провели 284 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (6 осіб): Вишнівецька селищна ОТГ – 2, Лановецька міська ОТГ – 1, Лопушненська сільська ОТГ – 1, Шумська міська ОТГ – 2.

Тернопільський район (53 особи): Байковецька сільська ОТГ – 1, Бережанська міська ОТГ – 9, Білецька сільська ОТГ – 1, Залозецька селищна ОТГ – 1, Козівська селищна ОТГ – 6, Підволочиська селищна ОТГ – 3, Підгаєцька міська ОТГ – 2, Скориківська сільська ОТГ – 5, Теребовлянська міська ОТГ – 1, Тернопільська міська ОТГ – 24.

Чортківський район (20 осіб): Більче-Золотецька сільська ОТГ – 4, Борщівська міська ОТГ – 1, Заліщицька міська ОТГ – 4, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2, Монастириська міська ОТГ – 1, Нагірянська сільська ОТГ – 2, Хоростківська міська ОТГ – 6.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 107 804 особи, з них 102 888 вже видужали та 2 125 людей померли.

Що відомо