За добу на Сумщині COVID-19 виявили у 37 людей

На Сумщині за останню добу COVID-19 підтвердили у 37 людей. Про це зранку 3 січня повідомили в пресслужбі Сумської облдержадміністрації.
32 інфікування виявили у Сумському районі, 5 — у Конотопському. За добу від ускладнень хвороби померла одна людина у Сумському районі. Одужання підтвердили у 53 мешканців області.
Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 2 573 людей, що на 17 людей менше, ніж напередодні.
За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 131 255 людей, з яких 2835 людей померли. Одужання підтвердили у 125 847 жителів області.
З 3 січня після вихідних починають працювати центри масової вакцинації. Де відсьогодні можна вакцинуватися в Сумах, читайте за посиланням.
Загалом на Сумщині працює 21 центр масової вакцинації та 146 пунктів щеплення. Переглянути перелік місць для отримання щеплення можна на сайті МОЗ.
Що відомо
- Станом на ранок 3 січня в Україні зафіксували 1 804 нові випадки захворювання на COVID-19.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ вирішило посилити протиепідемічні вимоги до проведення масових новорічно-різдвяних заходів, щоб не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.