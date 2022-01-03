За добу на Сумщині COVID-19 виявили у 37 людей

На Сумщині за останню добу COVID-19 підтвердили у 37 людей. Про це зранку 3 січня повідомили в пресслужбі Сумської облдержадміністрації.

32 інфікування виявили у Сумському районі, 5 — у Конотопському. За добу від ускладнень хвороби померла одна людина у Сумському районі. Одужання підтвердили у 53 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 2 573 людей, що на 17 людей менше, ніж напередодні.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 131 255 людей, з яких 2835 людей померли. Одужання підтвердили у 125 847 жителів області.

З 3 січня після вихідних починають працювати центри масової вакцинації. Де відсьогодні можна вакцинуватися в Сумах, читайте за посиланням.

Загалом на Сумщині працює 21 центр масової вакцинації та 146 пунктів щеплення. Переглянути перелік місць для отримання щеплення можна на сайті МОЗ.

Що відомо