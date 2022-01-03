На Івано-Франківщині медики зафіксували 60 нових випадків COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 60 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 38 жителів Івано-Франківського району, п'ятьох — Коломийського, п'ятьох — Калуського, вісьмох — Косівського, чотирьох — Надвірнянського. Жодного випадку захворювання не виявили у Верховинському районі. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 127 769 прикарпатців.

На Івано-Франківщині впродовж 2 січня медики зафіксували один летальний випадок з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 106 людей.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 79 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 120 284 жителів області.

Станом на ранок 3 січня в Україні медики зафіксували 1 804 нові випадки захворювання на COVID-19. Зокрема, за минулу добу захворіли 97 дітей та 24 медпрацівники.

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