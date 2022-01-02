Лежав біля недобудови: у Черкасах знайшли мертвого чоловіка

Першого січня у Південно-Західному районі Черкас знайшли мертвого чоловіка. Про це Суспільному повідомила речниця центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами речниці, виклик до "швидкої" надійшов близько дев'ятої години ранку.

"Повідомили, що на вулиці Сумгаїтській під балконами недобудови лежить чоловік. По приїзду медики змушені були констатувати смерть", — розповіла вона.

Чоловікові близько 35 років, додала Ірина Назарок.

Речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк у коментарі Суспільному розповіла, що його особу встановили.

"Попередньо встановлено, що він стрибнув із десятого поверху", — зазначила вона.

Деталі події з'ясовують.

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