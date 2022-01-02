У селі Глиниця Чернівецького району підтопило тимчасову переправу через річку Прут. Це сталося через підняття рівня води. Наразі там немає проїзду.
Про це повідомив очевидець Ігор Мальнев на своїй сторінці у Facebook.
Переправа сполучала село Дубівці та Глиницю. Її побудували поруч з мостом, який наразі ремонтують. Це найкоротша дорога, щоб добратися у Вижницю.
Об'їхати можна за такою схемою:
Схема: служба автомобільних доріг
Що відомо
- 21 жовтня перекрили рух мостом через Прут на ділянці у селі Глиниця. Його капітально ремонтують. Для об'їзду встановили три шляхи для машин різного габариту.
- Згідно з тендерною документацією, ремонт мають завершити до кінця 2022 року. Його вартість складає 182 мільйони 500 тисяч гривень.
- Жителі Стрілецького кута скаржились, що на їхніх будинках з'являються тріщини, бо через перекриття мосту в Глиниці через село почали їздити вантажівки.