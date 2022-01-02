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На Буковині через підняття рівня води підтопило переправу через річку
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На Буковині через підняття рівня води підтопило переправу через річку

Юлія Трач
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На Буковині через підняття рівня води підтопило переправу через річку Підтоплена переправа у Глиниці. Джерело: Facebook/Ігор Мальнев

У селі Глиниця Чернівецького району підтопило тимчасову переправу через річку Прут. Це сталося через підняття рівня води. Наразі там немає проїзду.

Про це повідомив очевидець Ігор Мальнев на своїй сторінці у Facebook.

Переправа сполучала село Дубівці та Глиницю. Її побудували поруч з мостом, який наразі ремонтують. Це найкоротша дорога, щоб добратися у Вижницю.

Об'їхати можна за такою схемою:

На Буковині затопило переправу через річкуСхема: служба автомобільних доріг

Схема об'їзду

Що відомо

  • 21 жовтня перекрили рух мостом через Прут на ділянці у селі Глиниця. Його капітально ремонтують. Для об'їзду встановили три шляхи для машин різного габариту.
  • Згідно з тендерною документацією, ремонт мають завершити до кінця 2022 року. Його вартість складає 182 мільйони 500 тисяч гривень.
  • Жителі Стрілецького кута скаржились, що на їхніх будинках з'являються тріщини, бо через перекриття мосту в Глиниці через село почали їздити вантажівки.
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