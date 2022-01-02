У селі Глиниця Чернівецького району підтопило тимчасову переправу через річку Прут. Це сталося через підняття рівня води. Наразі там немає проїзду.

Про це повідомив очевидець Ігор Мальнев на своїй сторінці у Facebook.

Переправа сполучала село Дубівці та Глиницю. Її побудували поруч з мостом, який наразі ремонтують. Це найкоротша дорога, щоб добратися у Вижницю.

Об'їхати можна за такою схемою:

Схема: служба автомобільних доріг Схема об'їзду

Що відомо