Хто з жителів Тернопільщини зможе отримати житло за державні кошти. Що відомо

Хто зможе отримати житло за державні кошти, про це в програмі "Сьогодні.Головне" розповів начальник обласної служби у справах дітей Ростислав Дрозд.

За його словами, 17 жителів області зможуть купити житло за державні кошти – це люди, які мають статус сиріт, або позбавлені батьківського піклування. Їм вручили сертифікати на 400 тисяч гривень кожному. Гроші вже перерахували на особові рахунки.

"Сиріт розділили на 3 вікові групи: 16-23 роки, 23-35 років і третя група старше 35 років. Кожна група має свою грошову компенсацію. Наймолодші, від 16 до 23 років, отримали повну суму більше 400 000 грн. Група від 23 до 35 років – 70% від 400 тисяч і якщо це особи старше 35 років, то лише 30% від зазначеної суми", – каже Ростислав Дрозд.

Це пов’язано з тим, що старші особи вже працюють і мають можливість залучити додаткові кошти. За виділені гроші вже придбали 2 квартири. 280 осіб знаходяться на квартирній черзі. Цього року сертифікати отримали ті люди, які були перші в черзі на квартиру.

Список людей, які претендують на житло, до облдержадміністрації подають територіальні громади. Начальник обласної служби у справах дітей Ростислав Дрозд каже, гроші на придбання житла сиротам – це державна субвенція.

"У першу чергу кошти виділили на будівництво дитячого будинку в Шумській громаді, на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо будівництва малого групового будинку в Тернопільській громаді та на ремонт дитячого будинку сімейного типу в Байковецькій громаді. Залишок суми обласна комісія розділила на покупку квартир. Такий порядок встановлено Кабінетом міністрів. Виділена сума розраховується до встановленої формули. Міністерство регіональної політики щороку своїм наказом затверджує вартість 1 квадратного метра житла, відносно цієї вартості розраховується сума. Для Тернополя закладається більша сума, оскільки діє коефіцієнт 1,5%, як для міста обласного значення. Якщо дитина має інвалідність, то також зростає грошова компенсація. Також суму можна збільшити за рахунок власних коштів чи місцевого бюджету, або благодійників. Щоб не було зловживань, протягом 10 років придбане житло не можна продати", - каже Ростислав Дрозд.

За його словами, механізм купівлі житла такий: гроші надходять на особовий рахунок, коли особа знайшла потрібну нерухомість, вона повідомляє про це місцеву комісію і надає документи від продавця про вартість житла. Комісія вивчає ці документи, виїжджає на місце розташування будинку і тільки тоді дає згоду на перерахунок коштів. Якщо вартість квартири більша, то особа має знайти додаткові кошти, щоб доплатити різницю.

У 2021 році Тернопільська область отримала державної субвенції 12 670 000 грн. Для порівняння у 2017році виділили 3 600 000 грн. Наступного року закладено більше 13 000 000 грн.

Начальник обласної служби у справах дітей Ростислав Дрозд каже, що у 2020 році сертифікати на житло отримали 28 людей.

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