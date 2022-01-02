Про метеозалежність та як зменшити вплив погоди на організм, розповіла лікарка-методистка обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Гричук.

За її словами, метеозалежність – це комплексні симптоми, а не хвороба. Дуже мало людей мають генетичну схильність до метеозалежності, але насправді страждають від метеозалежності в середньому 50-70 відсотків населення Землі.

"Симптоми метеозалежності потребують обстеження у лікаря і призначення лікування. Метозалежність у кожної людини проявляється індивідуально, наприклад, через перепади атмосферного тиску виникають спазми судин, а це позначається на роботі серцево-судинної системи, тобто частота скорочень серця падає і погіршуєтся самопочуття. Може також виникати головний біль. Якщо сильні пориви вітру, то в осіб, які страждають на нервові захворювання, виникає перезбудження і як результат напади епілепсії, мігрені, депресії. Якщо нестача сонячного світла, зокрема взимку, сповільнюються обмінні процеси в організмі, розвивається гіповітаміноз, дефіцит вітаміну D і це призводить до депресії. Коли влітку відбувається перепад високої температури і високої вологості, то в людини погіршується теплообмін і можна отримати тепловий удар", – каже Гричук.

Лікарка розповіла, що від метеозалежності страждають люди із хронічними захворюваннями, наприклад, серцево-судинної системи, гіпертонією, особи, які мають хронічні захворювання легень, суглобів чи травмовані. Вони, при зміні тиску чи температури повітря, відчувають загострення своїх основних захворювань.

"Щоб зменшити прояви метеозалежності, потрібно правильно харчуватися. Зранку бажано пити пів літри теплої води з лимонним соком, вживати на день 300-400 гр фруктів або сухофруктів, не зловживати кавою, чаєм. Серед рекомендацій – позбутися шкідливих звичок, адже алкоголь, тютюн згущують кров, а також потрібно багато рухатися протягом дня", – каже Ірина Гричук.

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